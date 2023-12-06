Кузеванова Татьяна Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузеванова Татьяна Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1901 ст.

Сын: Кузеванов Тимофей Сергеевич

Отец ребёнка: Кузеванов Сергей Адрианович

Городище, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузеванов Сергей Адрианович

Смерть
Неизвестно
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