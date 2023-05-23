Дыдалина (Юрлова) Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дыдалина (Юрлова) Наталья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1932

Сын: Дыдалин Александр Петрович

Отец ребёнка: Дыдалин Петр Степанович

РСФСР, Горьковская область, г.Дзержинск
Рождение ребёнка
24.07.1934

Дочь: Таисья Петровна

Отец ребёнка: Дыдалин Петр Степанович

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дыдалин Петр Степанович

Дзержинск
Рождение ребёнка
1941

Сын: Дыдалин Гера Петрович

Отец ребёнка: Дыдалин Петр Степанович

Рождение ребёнка
20.06.1946

Дочь: Казакова Валентина Петровна

Отец ребёнка: Дыдалин Петр Степанович

РСФСР, Горьковская область, г.Дзержинск
Смерть
Неизвестно