Михайлова (Курганова) Наталья Ивановна 05.09.1974 — найти родственников по фамилии на Familio
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Михайлова (Курганова) Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1974

Пол

Женский

Отец

1946 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1974

Отец: Курганов Иван Николаевтч

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Петр Леонтьевич

Рождение ребёнка
29.10.1993

Дочь: Василькова (Каткова) Виктория Владиславовна

Отец ребёнка: Катков Владислав Александрович

Рождение ребёнка
24.12.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.04.2012

Дочь: Михайлова Ольга Петровна

Отец ребёнка: Михайлов Петр Леонтьевич

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