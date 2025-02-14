Михайлова (Курганова) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1974
Отец: Курганов Иван Николаевтч
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1993
Дочь: Василькова (Каткова) Виктория Владиславовна
Отец ребёнка: Катков Владислав Александрович
Рождение ребёнка
24.12.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.04.2012
Дочь: Михайлова Ольга Петровна
Отец ребёнка: Михайлов Петр Леонтьевич