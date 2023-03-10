Дубовик (Волощук) Анастасия Аврамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.05.1864
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1864. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.2092
Рождение ребёнка
09.07.1865
Дочь: Неизвестно Ефимия Петровна
Отец ребёнка: Дубовик Пётр Ефимович
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1865. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.2092
Рождение ребёнка
08.04.1868
Отец ребёнка: Дубовик Пётр Ефимович
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1868. ГАЧО,
Рождение ребёнка
12.09.1869
Дочь: Неизвестно Феодора Петровна
Отец ребёнка: Дубовик Пётр Ефимович
МК г.Сосница, Церк. Вознес. госп-го, 1869. ГАЧО,
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Неизвестно Ефросиния Петровна
Отец ребёнка: Дубовик Пётр Ефимович
Рождение ребёнка
06.05.1881
Сын: Дубовик Дионисий Петрович
Отец ребёнка: Дубовик Пётр Ефимович
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1881. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.268
Рождение ребёнка
01.09.1883
Дочь: Неизвестно Марфа Петровна
Отец ребёнка: Дубовик Пётр Ефимович
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1883. ГАЧО ф.679, оп.10, д.277
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно