Злобин Тимофей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Злобин Тимофей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Злобин Алексей Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Новоселова Ирина Тимофеевна

Мать ребёнка: Злобина Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Тарасова Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Злобина Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Финогена Тимофеевна

Мать ребёнка: Злобина Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
1750

Сын: Злобин Козма Тимофеев

Мать ребёнка: Злобина Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Агрипина Тимофеевна

Мать ребёнка: Злобина Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Неонила Тимофеевна

Мать ребёнка: Злобина Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
1759

Сын: Злобин Василей Тимофеев

Мать ребёнка: Злобина Евдокия Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Злобина Евдокия Федорова

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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