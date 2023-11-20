Злобин Тимофей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Злобин Алексей Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Новоселова Ирина Тимофеевна
Мать ребёнка: Злобина Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Тарасова Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Злобина Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Финогена Тимофеевна
Мать ребёнка: Злобина Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Злобина Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Агрипина Тимофеевна
Мать ребёнка: Злобина Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Неонила Тимофеевна
Мать ребёнка: Злобина Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: Злобина Евдокия Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Злобина Евдокия Федорова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно