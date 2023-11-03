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Пятилетов Ефим Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пятилетов Алексей Иванов

Мать: Пятилетова Ирина Семенова

Рождение ребёнка
04.12.1860

Сын: Пятилетов Иван Ефимов

Мать ребёнка: Пятилетова Феоктиста Стефанова

Рождение ребёнка
29.03.1872

Дочь: Мария Ефимова

Мать ребёнка: Пятилетова Феоктиста Стефанова

Рождение ребёнка
21.10.1873

Сын: Пятилетов Федор Ефимов

Мать ребёнка: Пятилетова Феоктиста Стефанова

Рождение ребёнка
27.05.1876

Сын: Пятилетов Георгий Ефимов

Мать ребёнка: Пятилетова Феоктиста Стефанова

Рождение ребёнка
29.05.1879

Дочь: Марфа Ефимова

Мать ребёнка: Пятилетова Феоктиста Стефанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пятилетова Феоктиста Стефанова

Смерть
Неизвестно
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