Смыков Василий Максимович
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти26.06.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Смыков Максим Данилович
Военная служба
Неизвестно
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
г. Молотовск, Архангельская обл., Молотовский ГВК, Россия
Смерть
26.06.1944
КФССР, Лоухский р-н, воинское кладбище у южного берега оз. Аштахма
Причина смерти: На войне | КФССР, Лоухский р-н, воинское кладбище у южного берега оз. Аштахма