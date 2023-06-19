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Смыков Василий Максимович

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Место рождения

Улазовичи, Шумилинский район, Витебская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

26.06.1944

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Смыков Максим Данилович

Мать: Смыкова Евдокия Антоновна

Улазовичи, Шумилинский район, Витебская область
Военная служба
Неизвестно
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
г. Молотовск, Архангельская обл., Молотовский ГВК, Россия
Смерть
26.06.1944
КФССР, Лоухский р-н, воинское кладбище у южного берега оз. Аштахма
Причина смерти: На войне | КФССР, Лоухский р-н, воинское кладбище у южного берега оз. Аштахма