Носик Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1910
Дочь: Березовская Ирина Дмитриевна
Мать ребёнка: Носик Александра Андреевна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Ульяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Носик Александра Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Носик Александра Андреевна