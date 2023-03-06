Носик Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носик Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1910

Дочь: Березовская Ирина Дмитриевна

Мать ребёнка: Носик Александра Андреевна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Ульяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Носик Александра Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носик Пётр Дмитриевич

Мать ребёнка: Носик Александра Андреевна

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