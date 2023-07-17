Шемонаева Феодосия?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Воробьева Елена Михайловна
Отец ребёнка: Шемонаев Михаил Родионович?
Левая Россошь, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна Михайловна
Отец ребёнка: Шемонаев Михаил Родионович?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шемонаев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Шемонаев Михаил Родионович?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шемонаев Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Шемонаев Михаил Родионович?
Смерть
Неизвестно