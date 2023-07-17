Шемонаева Феодосия? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемонаева Феодосия?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Воробьева Елена Михайловна

Отец ребёнка: Шемонаев Михаил Родионович?

Левая Россошь, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Михайловна

Отец ребёнка: Шемонаев Михаил Родионович?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шемонаев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Шемонаев Михаил Родионович?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шемонаев Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Шемонаев Михаил Родионович?

Смерть
Неизвестно