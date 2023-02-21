Сухова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.02.1903
Дочь: Калинникова Валентина Павловна
Отец ребёнка: Сухов Павел
Рождение ребёнка
20.11.1906
Дочь: Сочкова Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Сухов Павел
Рождение ребёнка
11.01.1914
Дочь: Контанистова Клавдия Павловна
Отец ребёнка: Сухов Павел
Работа или профессия
Неизвестно