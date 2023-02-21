Сухова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухова Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: ?

Рождение ребёнка
23.02.1903

Дочь: Калинникова Валентина Павловна

Отец ребёнка: Сухов Павел

Рождение ребёнка
20.11.1906

Дочь: Сочкова Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Сухов Павел

Рождение ребёнка
11.01.1914

Дочь: Контанистова Клавдия Павловна

Отец ребёнка: Сухов Павел

Работа или профессия
Неизвестно
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