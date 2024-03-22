Barth (Axelroad) Sylvia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиBarth (Axelroad) Sylvia

Barth (Axelroad) Sylvia

Место рождения

The Bronx, New York City, New York, United States

Дата рождения

05.06.1905

Дата смерти

06.07.1991

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1905

Отец: Axelroad Nathan

Мать: (Passman) Blume (Bertha)

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1910
Место жительства
1915
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Иммиграция
1934
Место жительства
10.04.1950
Смерть
06.07.1991

Мы используем куки для улучшения работы сайта.