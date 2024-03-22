Barth (Axelroad) Sylvia
Место рожденияThe Bronx, New York City, New York, United States
Дата рождения05.06.1905
Дата смерти06.07.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1905
Отец: Axelroad Nathan
Мать: (Passman) Blume (Bertha)
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1910
Место жительства
1915
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Иммиграция
1934
Место жительства
10.04.1950
Смерть
06.07.1991