Иванов Аркадий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Аркадий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.?.419

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.?.419

Отец: Черепанов Геннадий Григорьевич

Мать: Черепанова Зоя Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Ксения Аркадьевна

Мать ребёнка: Иванова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Светлана Аркадьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Александр Аркадьевич

Мать ребёнка: Иванова Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Любовь

Смерть
Неизвестно
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