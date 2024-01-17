Иванов Аркадий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.?.419
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.?.419
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Ксения Аркадьевна
Мать ребёнка: Иванова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Светлана Аркадьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Александр Аркадьевич
Мать ребёнка: Иванова Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Любовь
Смерть
Неизвестно