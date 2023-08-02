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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1728
Сын: Татаренов Кузьма Паращевин
Отец ребёнка: Татаренов Паращева
Османская империя Крымское ханство
Рождение ребёнка
1731
Сын: Татаренов Стефан Паращевин
Отец ребёнка: Татаренов Паращева
Османская империя Крымское ханство
Рождение ребёнка
1737
Сын: Татаренов Тодор Паращевин
Отец ребёнка: Татаренов Паращева
Османская империя Крымское ханство