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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1728

Сын: Татаренов Кузьма Паращевин

Отец ребёнка: Татаренов Паращева

Османская империя Крымское ханство
Рождение ребёнка
1731

Сын: Татаренов Стефан Паращевин

Отец ребёнка: Татаренов Паращева

Османская империя Крымское ханство
Рождение ребёнка
1737

Сын: Татаренов Тодор Паращевин

Отец ребёнка: Татаренов Паращева

Османская империя Крымское ханство
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