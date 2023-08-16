Лайтвуд Томас — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лайтвуд Томас

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Лайтвуд Гидеон Артур

Мать: Лайтвуд София

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