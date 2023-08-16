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Лайтвуд Томас
Лайтвуд Томас
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1885
Пол
Мужской
Отец
Лайтвуд Гидеон Артур
1858 г.р.
Мать
Лайтвуд (Коллинз) София
1858 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец:
Лайтвуд Гидеон Артур
Мать:
Лайтвуд София
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