(Безносова) Васса Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Безносова) Васса Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1851

Дочь: Марiя Дмитриева

Отец ребёнка: Безносов Андрiан Ульянов

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.06.1852

Дочь: Агрипина Дмитриева

Отец ребёнка: Безносов Андрiан Ульянов

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно