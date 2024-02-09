Колесников Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесников Владимир Иванович

Место рождения

Троицкий р-н, с. Демино-Александровка, Луганская обл., Украина

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Колесник Иван Степанович

Мать: Колесник (Шевцова) Мария Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Учетчик на поле / Художник
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
28.11.1955
Смерть
Неизвестно

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