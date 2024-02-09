Колесников Владимир Иванович
Место рожденияТроицкий р-н, с. Демино-Александровка, Луганская обл., Украина
Дата рождения1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Учетчик на поле / Художник
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
28.11.1955
Смерть
Неизвестно