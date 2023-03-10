Дынников Василий Моисеевич
Место рожденияУральская обл., Уральский у., Ранненский п, Казахстан
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Уральская обл., Уральский у., Ранненский п, Казахстан
Бракосочетание
25.01.1904
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1904
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Уральская обл., Уральский у., Ранненский п, Казахстан
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
Неизвестно