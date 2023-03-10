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Дынников Василий Моисеевич

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Место рождения

Уральская обл., Уральский у., Ранненский п, Казахстан

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Уральская обл., Уральский у., Ранненский п, Казахстан
Бракосочетание
25.01.1904

Жена: Дынников Марфа Климентьевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1904
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Уральская обл., Уральский у., Ранненский п, Казахстан
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
Неизвестно
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