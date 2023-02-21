Замятин Григорий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Замятин Арчын Григорьевич
Мать ребёнка: Замятина Елена Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Замятин Айхан Григорьевич
Мать ребёнка: Замятина Елена Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Замятин Станислав Григорьевич
Мать ребёнка: Замятина Елена Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Замятина Елена Егоровна