Замятин Григорий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятин Григорий Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Замятин Арчын Григорьевич

Мать ребёнка: Замятина Елена Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Замятин Айхан Григорьевич

Мать ребёнка: Замятина Елена Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Замятин Станислав Григорьевич

Мать ребёнка: Замятина Елена Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замятина Елена Егоровна

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