Немков Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Немков Иван Григорьевич
Мать: не указана
Место жительства
С 1804
Из Ялуторовского округа Новозаимской волости
Рождение ребёнка
1822
Сын: Немков Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Немкова Парасковья Александровна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Степанида Николаевна
Мать ребёнка: Немкова Парасковья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1846