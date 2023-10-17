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Немков Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Немков Иван Григорьевич

Мать: не указана

Место жительства
С 1804
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Из Ялуторовского округа Новозаимской волости
Рождение ребёнка
1822

Сын: Немков Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Немкова Парасковья Александровна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Степанида Николаевна

Мать ребёнка: Немкова Парасковья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немкова Парасковья Александровна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1846
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