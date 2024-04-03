Гущинова Глафира Ивановна
Место рождения
Дата рождения13.10.1888 ст.
Дата смертиОколо 1976
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1888 ст.
Отец: Гущинов Иван Николаевич
Мать: Анна Александровна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Лапин Николай Александровчи
Отец ребёнка: Лапин Александр Александрович
Рождение ребёнка
13.10.1929
Отец ребёнка: Лапин Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1976