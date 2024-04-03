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Гущинова Глафира Ивановна

Место рождения

Каменново, Бушневская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

13.10.1888 ст.

Дата смерти

Около 1976

Пол

Женский

Добавил:

ОB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1888 ст.

Отец: Гущинов Иван Николаевич

Мать: Анна Александровна

Каменново, Бушневская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
1907

Сын: Лапин Николай Александровчи

Отец ребёнка: Лапин Александр Александрович

Рождение ребёнка
13.10.1929

Сын: Лапин Лев Александрович

Отец ребёнка: Лапин Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапин Александр Александрович

Смерть
Около 1976
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