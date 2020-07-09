Пашкевич Евгений Александрович
Место рождения
Дата рождения22.02.1933
Дата смерти09.07.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1933
Рождение ребёнка
06.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пашкевич Валентина Васильевна
Черный Яр, Новолялинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пашкевич Галина Евгеньевна
Мать ребёнка: Пашкевич Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пашкевич Борис Евгеньевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
09.07.2020
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край