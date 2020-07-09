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Пашкевич Евгений Александрович

Место рождения

Усть-Онолва, Кочевский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

22.02.1933

Дата смерти

09.07.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1933

Отец: Пашкевич Александр Самуилович

Мать: Пашкевич Анастасия Гавриловна

Усть-Онолва, Кочевский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
06.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пашкевич Валентина Васильевна

Черный Яр, Новолялинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пашкевич Галина Евгеньевна

Мать ребёнка: Пашкевич Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пашкевич Борис Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
09.07.2020
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край