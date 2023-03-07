Прилуков Иван Алексеев
Место рожденияпоч. Исаковской, что был припущен к Кузьмине деревне, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1645
Дата смертиДо 1717
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1645
Отец: Прилуков Алексей (Олешка) Еремеев
Мать: не указана
поч. Исаковской, что был припущен к Кузьмине деревне, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1682
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1687
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1687
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Исаковской, что был припущен к Кузьмине деревне, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
До 1717