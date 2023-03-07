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Прилуков Иван Алексеев

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Место рождения

поч. Исаковской, что был припущен к Кузьмине деревне, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1645

Дата смерти

До 1717

Пол

Мужской

Отец

Около 1625 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1645

Отец: Прилуков Алексей (Олешка) Еремеев

Мать: не указана

поч. Исаковской, что был припущен к Кузьмине деревне, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1682

Сын: Прилуков Антон Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1687

Сын: Прилуков Федот Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1687

Сын: Прилуков Никита Иванов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Исаковской, что был припущен к Кузьмине деревне, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
До 1717
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