Уваров Федор Арсеньевич
Место рожденияТобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Тамбовка
Дата рождения1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863 ст.
Отец: Уваров Арсений Федорович
Мать: Уварова Марфа Ананьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Земледелец, хозяин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уварова Ирина Петровна
Смерть
Неизвестно