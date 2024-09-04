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Уваров Федор Арсеньевич

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Тамбовка

Дата рождения

1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1839 г.р.

Мать

Около 1835 г.р.

Жена

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1863 ст.

Отец: Уваров Арсений Федорович

Мать: Уварова Марфа Ананьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Земледелец, хозяин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уварова Ирина Петровна

Смерть
Неизвестно

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