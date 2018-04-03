Насибуллин Рустям
Место рождения607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район,с. Уразовка
Дата рождения20.10.1946
Дата смерти03.04.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1946
Отец: Насибуллин Фехретдин Насибуллович
Мать: Рабига
607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район,с. Уразовка
Рождение ребёнка
18.04.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район,с. Уразовка, ул. Кооперативная дом.62
Рождение ребёнка
06.05.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Уразовка Краснооктябрьского района Нижегородской о
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
03.04.2018
607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район,с. Уразовка
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район,с. Уразовка