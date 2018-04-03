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Насибуллин Рустям

Место рождения

607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район,с. Уразовка

Дата рождения

20.10.1946

Дата смерти

03.04.2018

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1946

Отец: Насибуллин Фехретдин Насибуллович

Мать: Рабига

607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район,с. Уразовка
Рождение ребёнка
18.04.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район,с. Уразовка, ул. Кооперативная дом.62
Рождение ребёнка
06.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Уразовка Краснооктябрьского района Нижегородской о
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
03.04.2018
607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район,с. Уразовка
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район,с. Уразовка
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