Суслов Емельян Емельянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Суслов Емельян Мокеев
Мать: Суслова Ксения Васильева
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Суслова Матрёна Емельянова
Мать ребёнка: Суслова Авдотья Гордеева
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Суслова Мария Емельянова
Мать ребёнка: Суслова Авдотья Гордеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суслова Авдотья Гордеева
Смерть
Неизвестно