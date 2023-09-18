Суслов Емельян Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслов Емельян Емельянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Суслов Емельян Мокеев

Мать: Суслова Ксения Васильева

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Суслова Матрёна Емельянова

Мать ребёнка: Суслова Авдотья Гордеева

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Суслова Мария Емельянова

Мать ребёнка: Суслова Авдотья Гордеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суслова Авдотья Гордеева

Смерть
Неизвестно
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