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(von Korff Корф) Елена Юрьевна
(von Korff Корф) Елена Юрьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.08.1894
Пол
Женский
Отец
Юрий Николаевич
1868 г.р.
Мать
Дервиз (Якобсон) Анна
1867 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
03.08.1894
Отец:
Юрий Николаевич
Мать:
Дервиз Анна
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