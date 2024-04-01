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Квачева Анна Васильевна

Место рождения

Городище, Городищенский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

12.08.1972

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Городище, Городищенский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Хабирова Екатерина

Отец ребёнка: Подгорнов Степан Савельевич

Городище, Городищенский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Квачев Василий Кузмич

Отец ребёнка: Квачев Кузьма

Городище, Городищенский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
23.05.1916

Сын: Квачев Прокофий Кузмич

Отец ребёнка: Квачев Кузьма

Городище, Городищенский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Квачев Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Квачев Кузьма

Городище, Городищенский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
12.08.1972
Городище, Городищенский муниципальный район, Волгоградская область
Причина смерти: атеросклеротический кардиосклероз.
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