Квачева Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти12.08.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Хабирова Екатерина
Отец ребёнка: Подгорнов Степан Савельевич
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Квачев Кузьма
Рождение ребёнка
23.05.1916
Отец ребёнка: Квачев Кузьма
Рождение ребёнка
1921
Сын: Квачев Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Квачев Кузьма
Смерть
12.08.1972
Причина смерти: атеросклеротический кардиосклероз.