Елизавета?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Колдомов Иван Терентьевич
Отец ребёнка: Колдомов Терентий Петрович
Рождение ребёнка
11.11.1923
Дочь: Колдомова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Колдомов Михаил Терентьевич
Кулак-Кучес, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Колдомов Михаил Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колдомов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Колдомов Михаил Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колдомова Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Колдомов Михаил Терентьевич
Смерть
Неизвестно