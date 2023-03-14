Елизавета? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизавета?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Колдомов Иван Терентьевич

Отец ребёнка: Колдомов Терентий Петрович

Рождение ребёнка
11.11.1923

Дочь: Колдомова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Колдомов Михаил Терентьевич

Кулак-Кучес, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1930

Сын: Колдомов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Колдомов Михаил Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колдомов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Колдомов Михаил Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колдомова Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Колдомов Михаил Терентьевич

Смерть
Неизвестно