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Шакирова София Ильсуровна
Шакирова София Ильсуровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.02.2023
Пол
Женский
Отец
Шакиров Ильсур Анасович
1991 г.р.
Мать
Шакирова Марина Александровна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
УС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.2023
Отец:
Шакиров Ильсур Анасович
Мать:
Шакирова Марина Александровна
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