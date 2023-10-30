Селянин Николай Федорович
Место рождения
Дата рождения24.11.1922
Дата смерти30.10.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
30.10.1944
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