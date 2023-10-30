Селянин Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селянин Николай Федорович

Место рождения

Нижнепетропавловское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

24.11.1922

Дата смерти

30.10.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнепетропавловское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
30.10.1944
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero102563532/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%26first_name%3D%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0... Показать все
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