Калинин Алимпей Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиОколо 1856
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: Иван Калинин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1843
Мать ребёнка: Калинина Елена Ермолаевна
Рождение ребёнка
Около 1848
Мать ребёнка: Калинина Елена Ермолаевна
Рождение ребёнка
Около 1854
Мать ребёнка: Калинина Елена Ермолаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1856