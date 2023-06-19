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Калинин Алимпей Иванович

Место рождения

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Около 1856

Пол

Мужской

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1815 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Иван Калинин

Мать: не указана

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Калинин Федор Алимпеевич

Мать ребёнка: Калинина Елена Ермолаевна

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Калинин Иван Алимпеевич

Мать ребёнка: Калинина Елена Ермолаевна

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Калинин Осип Алимпеевич

Мать ребёнка: Калинина Елена Ермолаевна

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Елена Ермолаевна

Место жительства
Неизвестно
Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Около 1856
Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния