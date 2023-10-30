Самсонова Пелагия Афанасьева
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
38 лет в 1897 году Всемирная перепись населения Тобольская губерния Ялуторовский уезд Саламатовская волость деревня Ильина (Тобольский архив)
Рождение ребёнка
1884
Сын: Самсонов Мартимьян (Мартьян) Ефимов
Отец ребёнка: Самсонов Ефим Лазарев
13 лет в 1897 году Всемирная перепись населения Тобольская губерния Ялуторовский уезд Саламатовская волость деревня Ильина (Тобольский архив)
Рождение ребёнка
1887
Сын: Самсонов Нифант (Нифатий, Нефоттий) Ефимов
Отец ребёнка: Самсонов Ефим Лазарев
10 лет в 1897 году Всемирная перепись населения Тобольская губерния Ялуторовский уезд Саламатовская волость деревня Ильина (Тобольский архив)
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Самсонова Евгения Ефимова
Отец ребёнка: Самсонов Ефим Лазарев
5 лет в 1897 году Всемирная перепись населения Тобольская губерния Ялуторовский уезд Саламатовская волость деревня Ильина (Тобольский архив)
Рождение ребёнка
1892
Сын: Самсонов Евстигней Ефимов
Отец ребёнка: Самсонов Ефим Лазарев
7 лет в 1897 году Всемирная перепись населения Тобольская губерния Ялуторовский уезд Саламатовская волость деревня Ильина (Тобольский архив)
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Самсонова Агафья Ефимова
Отец ребёнка: Самсонов Ефим Лазарев
2 года в 1897 году Всемирная перепись населения Тобольская губерния Ялуторовский уезд Саламатовская волость деревня Ильина (Тобольский архив)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самсонов Дорофей Ефимович
Отец ребёнка: Самсонов Ефим Лазарев
1900 Свердловская обл., Тугулымский р-н, Луговской с/с (Память народа)
Смерть
Неизвестно