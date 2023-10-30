Самсонова Пелагия Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсонова Пелагия Афанасьева

Место рождения

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
38 лет в 1897 году Всемирная перепись населения Тобольская губерния Ялуторовский уезд Саламатовская волость деревня Ильина (Тобольский архив)
Рождение ребёнка
1884

Сын: Самсонов Мартимьян (Мартьян) Ефимов

Отец ребёнка: Самсонов Ефим Лазарев

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
13 лет в 1897 году Всемирная перепись населения Тобольская губерния Ялуторовский уезд Саламатовская волость деревня Ильина (Тобольский архив)
Рождение ребёнка
1887

Сын: Самсонов Нифант (Нифатий, Нефоттий) Ефимов

Отец ребёнка: Самсонов Ефим Лазарев

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
10 лет в 1897 году Всемирная перепись населения Тобольская губерния Ялуторовский уезд Саламатовская волость деревня Ильина (Тобольский архив)
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Самсонова Евгения Ефимова

Отец ребёнка: Самсонов Ефим Лазарев

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
5 лет в 1897 году Всемирная перепись населения Тобольская губерния Ялуторовский уезд Саламатовская волость деревня Ильина (Тобольский архив)
Рождение ребёнка
1892

Сын: Самсонов Евстигней Ефимов

Отец ребёнка: Самсонов Ефим Лазарев

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
7 лет в 1897 году Всемирная перепись населения Тобольская губерния Ялуторовский уезд Саламатовская волость деревня Ильина (Тобольский архив)
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Самсонова Агафья Ефимова

Отец ребёнка: Самсонов Ефим Лазарев

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
2 года в 1897 году Всемирная перепись населения Тобольская губерния Ялуторовский уезд Саламатовская волость деревня Ильина (Тобольский архив)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самсонов Ефим Лазарев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самсонов Дорофей Ефимович

Отец ребёнка: Самсонов Ефим Лазарев

1900 Свердловская обл., Тугулымский р-н, Луговской с/с (Память народа)
Смерть
Неизвестно
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