Михеева (Михеева) Елена Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева (Михеева) Елена Афанасьевна

Место рождения

починок Отары, Тренки Актыбаева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Михеев Афанасий Игнатьевич

Мать: Михеева Матрона Иаковлевна

починок Отары, Тренки Актыбаева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
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