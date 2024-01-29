Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1776 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Григорий Артемьевич
Отец ребёнка: Артемий Егорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1805 ст.
Дочь: Прасковья Артемьевна
Отец ребёнка: Артемий Егорович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Пимен Артемьевич
Отец ребёнка: Артемий Егорович
Рождение ребёнка
26.12.1809 ст.
Дочь: Евгения Артемьевна
Отец ребёнка: Артемий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Артемий Егорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно