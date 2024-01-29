Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1776 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Григорий Артемьевич

Отец ребёнка: Артемий Егорович

Рождение ребёнка
Вычислено 1805 ст.

Дочь: Прасковья Артемьевна

Отец ребёнка: Артемий Егорович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Пимен Артемьевич

Отец ребёнка: Артемий Егорович

Рождение ребёнка
26.12.1809 ст.

Дочь: Евгения Артемьевна

Отец ребёнка: Артемий Егорович

Ольховец, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемий Егорович

Место жительства
Неизвестно
Ольховец, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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