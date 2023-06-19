Черноусова (Смехнева) Матрена Ивановна
Место рождения
Дата рождения1764 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817 ст.
Сын: Черноусов Михаил Филиппович
Отец ребёнка: Черноусов Филипп Яковлевич
Рождение ребёнка
1818 ст.
Сын: Черноусов Евдоким Филиппович
Отец ребёнка: Черноусов Филипп Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно