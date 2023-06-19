Черноусова (Смехнева) Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноусова (Смехнева) Матрена Ивановна

Место рождения

Иловка, Алексеевский, Белгородская область

Дата рождения

1764 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Иловка, Алексеевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1817 ст.

Сын: Черноусов Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Черноусов Филипп Яковлевич

Иловка, Алексеевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1818 ст.

Сын: Черноусов Евдоким Филиппович

Отец ребёнка: Черноусов Филипп Яковлевич

Иловка, Алексеевский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черноусов Филипп Яковлевич

Смерть
Неизвестно