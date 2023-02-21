Маркина (Широухова) Галина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1972
Сын: Маркин Вадим Владимирович
Отец ребёнка: Маркин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
07.05.1972
Сын: Маркин Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Маркин Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно