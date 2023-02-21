Маркина (Широухова) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркина (Широухова) Галина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1950

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1972

Сын: Маркин Вадим Владимирович

Отец ребёнка: Маркин Владимир Васильевич

Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.05.1972

Сын: Маркин Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Маркин Владимир Васильевич

Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркин Владимир Васильевич

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