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Подгурский Владимир Терентьевич

Место рождения

Григориополь, Молдавия

Дата рождения

01.05.1934

Дата смерти

16.09.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.02.1961

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.08.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.09.2013
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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