Подгурский Владимир Терентьевич
Место рожденияГригориополь, Молдавия
Дата рождения01.05.1934
Дата смерти16.09.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.02.1961
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.08.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.09.2013
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно