Ditter (Giesik) Charlotta — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ditter (Giesik) Charlotta

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1913

Дата смерти

?.07.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Ditter Heinrich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ditter Alexander

Отец ребёнка: Ditter Heinrich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ditter Andrej

Отец ребёнка: Ditter Heinrich

Смерть
?.07.2004
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