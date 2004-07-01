Ditter (Giesik) Charlotta
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1913
Дата смерти?.07.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Ditter Heinrich
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ditter Alexander
Отец ребёнка: Ditter Heinrich
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ditter Andrej
Отец ребёнка: Ditter Heinrich
Смерть
?.07.2004