Иванюшкина (Ходакова) Агрипина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1885
Дата смерти18.10.1954
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1885
Отец: Ходаков Павел Петрович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Иванюшкин Никита Миронович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Иванюшкина Клавдия Никитична
Отец ребёнка: Иванюшкин Никита Миронович
Рождение ребёнка
01.12.1910
Отец ребёнка: Иванюшкин Никита Миронович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Иванюшкин Александр Никитич
Отец ребёнка: Иванюшкин Никита Миронович
Рождение ребёнка
05.10.1916
Сын: Иванюшкин Алексей Никитич
Отец ребёнка: Иванюшкин Никита Миронович
Смерть
18.10.1954