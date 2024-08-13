Иванюшкина (Ходакова) Агрипина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванюшкина (Ходакова) Агрипина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1885

Дата смерти

18.10.1954

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1885

Отец: Ходаков Павел Петрович

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905

Сын: Иванюшкин Петр Никитич

Отец ребёнка: Иванюшкин Никита Миронович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Иванюшкина Клавдия Никитична

Отец ребёнка: Иванюшкин Никита Миронович

Рождение ребёнка
01.12.1910

Сын: Иванюшкин Михаил Никитич

Отец ребёнка: Иванюшкин Никита Миронович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Иванюшкин Александр Никитич

Отец ребёнка: Иванюшкин Никита Миронович

Рождение ребёнка
05.10.1916

Сын: Иванюшкин Алексей Никитич

Отец ребёнка: Иванюшкин Никита Миронович

Смерть
18.10.1954

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