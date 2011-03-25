Мохнина Василиса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мохнина Василиса Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.2011

Пол

Женский

Отец

1976 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.2011

Отец: Мохнин Алексей Михайлович

Мать: не указана

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