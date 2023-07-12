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Ледков Гаврил Павлович

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Место рождения

Большеземельская тундра

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ледков Павел

Мать: не указана

Большеземельская тундра
Рождение ребёнка
29.05.1937

Сын: Ледков Константин Гаврилович

Мать ребёнка: Ледкова Елена Михайловна

Большеземельская тундра
Смерть
1964
Красное, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ