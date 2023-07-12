Ледков Гаврил Павлович
Место рожденияБольшеземельская тундра
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1964
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ледков Павел
Мать: не указана
Большеземельская тундра
Рождение ребёнка
29.05.1937
Сын: Ледков Константин Гаврилович
Мать ребёнка: Ледкова Елена Михайловна
Большеземельская тундра
Смерть
1964
Красное, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ