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Хургин Израиль Львович

Место рождения

г. Орша Витебская обл. БССР

Дата рождения

16.11.1913

Дата смерти

23.09.2003

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

Около 1890 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1913

Отец: Хургин Лейба Абрамович

Мать: Хургина Сарра

г. Орша Витебская обл. БССР
Бракосочетание
07.09.1947

Жена: Хургина Анна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.06.1948

Сын: Хургин Михаил (Мойша)

Мать ребёнка: Хургина Анна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хургина Анна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Военная награда
Неизвестно
Хургин Израиль Львович В архив Дата рождения __.__.1913 Место рождения Белорусская ССР, Витебская обл., г. Орша Наименование награды Орден Отечественной войны II степени
Смерть
23.09.2003
Бершева, Израиль
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