Хургин Израиль Львович
Место рожденияг. Орша Витебская обл. БССР
Дата рождения16.11.1913
Дата смерти23.09.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1913
Отец: Хургин Лейба Абрамович
Мать: Хургина Сарра
г. Орша Витебская обл. БССР
Бракосочетание
07.09.1947
Жена: Хургина Анна
Рождение ребёнка
25.06.1948
Мать ребёнка: Хургина Анна
Рождение ребёнка
06.02.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хургина Анна
Военная награда
Неизвестно
Хургин Израиль Львович В архив Дата рождения __.__.1913 Место рождения Белорусская ССР, Витебская обл., г. Орша Наименование награды Орден Отечественной войны II степени
Смерть
23.09.2003
Бершева, Израиль