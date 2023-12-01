Виноградов Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1914
Дата смерти01.01.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1914
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.01.1944