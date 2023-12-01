Виноградов Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградов Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1914

Дата смерти

01.01.1944

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1914

Отец: Виноградов Степан Иванович

Мать: Виноградова Графира Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.01.1944
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