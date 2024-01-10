Фичкин Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФичкин Петр

Фичкин Петр

Место рождения

с. Натырбово Кошехабльского р-на Краснодарского края

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Натырбово Кошехабльского р-на Краснодарского края
Рождение ребёнка
19.08.1903

Дочь: Бондарева Наталья Петровна

Мать ребёнка: Фичкина Дарья Харламовна

с. Натырбово Кошехабльского р-на Краснодарского края
Рождение ребёнка
1912

Сын: Фичкин Николай Петрович

Мать ребёнка: Фичкина Дарья Харламовна

с. Натырбово Кошехабльского р-на Краснодарского края
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Фичкина Дарья Харламовна

с. Натырбово Кошехабльского р-на Краснодарского края
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федора Петровна

Мать ребёнка: Фичкина Дарья Харламовна

с. Натырбово Кошехабльского р-на Краснодарского края
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фичкин Фёдор Петрович

Мать ребёнка: Фичкина Дарья Харламовна

с. Натырбово Кошехабльского р-на Краснодарского края
Смерть
Неизвестно
Краснодарский край, Кашахобельский р-н, с. Матырбово
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close