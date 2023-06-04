Кожевников Кузьма Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКожевников Кузьма Кузьмич

Кожевников Кузьма Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кожевников Кузьма Николаевич

Мать: Кожевникова Мария Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожевников Александр Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулакова Антонина Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баженова Мария Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно