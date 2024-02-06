Цепляева Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цепляева Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1932

Дата смерти

12.09.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
12.09.1992
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