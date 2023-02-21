Павлов Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Александр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1987

Сын: Павлов Егор Александрович

Мать ребёнка: Павлова Виктория Владимировна

Рождение ребёнка
09.01.1990

Дочь: Костик Дарья Александровна

Мать ребёнка: Павлова Виктория Владимировна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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