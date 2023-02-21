Павлов Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1987
Сын: Павлов Егор Александрович
Мать ребёнка: Павлова Виктория Владимировна
Рождение ребёнка
09.01.1990
Дочь: Костик Дарья Александровна
Мать ребёнка: Павлова Виктория Владимировна
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно