Борисов Федор Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Федор Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1908

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Борисов Александр Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1878

Сын: Борисов Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1908