Борисов Федор Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1908
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Борисов Александр Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1878
Сын: Борисов Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1908