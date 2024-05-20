Сазонова Александра 01.01.1890 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСазонова Александра

Сазонова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1890

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1909

Сын: Сазонов Мирон Афанасьевич

Отец ребёнка: Сазонов Афанасий Спиридонович

Рождение ребёнка
01.01.1912

Дочь: Сазонова Валентина Афанасьевна

Отец ребёнка: Сазонов Афанасий Спиридонович

Рождение ребёнка
01.01.1914

Сын: Сазонов Филипп Афанасьевич

Отец ребёнка: Сазонов Афанасий Спиридонович

Рождение ребёнка
01.01.1921

Сын: Сазонов Илья Афанасьевич

Отец ребёнка: Сазонов Афанасий Спиридонович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.