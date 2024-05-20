Сазонова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1909
Сын: Сазонов Мирон Афанасьевич
Отец ребёнка: Сазонов Афанасий Спиридонович
Рождение ребёнка
01.01.1912
Дочь: Сазонова Валентина Афанасьевна
Отец ребёнка: Сазонов Афанасий Спиридонович
Рождение ребёнка
01.01.1914
Сын: Сазонов Филипп Афанасьевич
Отец ребёнка: Сазонов Афанасий Спиридонович
Рождение ребёнка
01.01.1921
Отец ребёнка: Сазонов Афанасий Спиридонович