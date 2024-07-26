Илюхин Михаил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илюхин Михаил Федорович

Место рождения

Комаревская вол., Белевский уезд, Тульская губ.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

Фх
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Илюхина (Панова) Секлития Егоровна

Рождение ребёнка
28.03.1903

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илюхина (Панова) Секлития Егоровна

Смерть
Неизвестно

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